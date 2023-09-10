«Подъемные» выплаты утверждены для аграриев в Свердловской области

Отмечается, что эти изменения коснутся сотрудников 42 предприятий региона. По словам губернатора Евгения Куйвашева, предлагается делать выплаты не только работникам, которые проживают в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, и городах с населением до 50 тысяч человек. По мнению главы региона, это позволит специалистам оставаться в области.