«Подъемные» выплаты утверждены для аграриев в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
На субсидии могут рассчитывать люди до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. При этом они должны работать на предприятиях АПК или в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Свердловскими властями уже утверждена сумма. Она составит 200 тысяч рублей для тех, у кого имеется высшее образование, и 150 тысяч рублей для тех, кто имеет среднее профессиональное образование, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Отмечается, что эти изменения коснутся сотрудников 42 предприятий региона. По словам губернатора Евгения Куйвашева, предлагается делать выплаты не только работникам, которые проживают в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, и городах с населением до 50 тысяч человек. По мнению главы региона, это позволит специалистам оставаться в области.