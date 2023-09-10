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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

«Подъемные» выплаты утверждены для аграриев в Свердловской области

«Подъемные» выплаты утверждены для аграриев в Свердловской области

10 сентября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Специалистам сельхозпредприятий в малых городах Свердловской области ввели дополнительные выплаты. Теперь они будут получать, так называемые, «подъемные».

На субсидии могут рассчитывать люди до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. При этом они должны работать на предприятиях АПК или в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Свердловскими властями уже утверждена сумма. Она составит 200 тысяч рублей для тех, у кого имеется высшее образование, и 150 тысяч рублей для тех, кто имеет среднее профессиональное образование, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что эти изменения коснутся сотрудников 42 предприятий региона. По словам губернатора Евгения Куйвашева, предлагается делать выплаты не только работникам, которые проживают в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, и городах с населением до 50 тысяч человек. По мнению главы региона, это позволит специалистам оставаться в области.

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#Экономика#Свердловская область#Сельское хозяйство#Поддержка#Выплаты#Ирина Кирилова
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