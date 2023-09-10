Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в выстреле в голову

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Подросток рассказал, что двое неизвестных погнались за ним, в руках у одного из них был пистолет. Юноша утверждает, что по нему стали стрелять. Всего было три выстрела, один из которых попал в голову. После этого юношу остановили и заломали ему руки.
Затем мужчины показали корочки и увезли в участок. В завершение они сказали, что обознались и отпустили подростка. Также юноша отметил, что первую помощь ему не оказали и до больницы он добирался сам.
Инцидент случился 8 сентября, пишет Е1. Однако источник издания заявил, что подросток рассказал не все. По его словам, пострадавший находился в розыске. Он проживает в Заречном, но из дома сбежал. На Сортировке юноша был с братом, который тоже находится в розыске, но за грабеж. Полицейские пытались задержать брата, но подросток тоже побежал. Чтобы не допустить побега, силовики сделали предупредительный выстрел, который, вероятно, срикошетило. Также источник отметил, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье.
При этом, добавляет собеседник издания, сотрудники полиции его не поймали. В МВД данные источника подтверждают.
В полиции пояснили, что 8 сентября сотрудники уголовного розыска проводили оперативные мероприятия. Они планировали задержать двух граждан, которые объявлены в федеральный розыск. Мужчины подозреваются в грабежах и самостоятельных уходах из соццентров.
Во время задержания, пояснили в полиции, один оказал неповиновение. В результате полицейские применили спецсредства. Одного из подозреваемых удалось задержать. Второй скрылся. Характер его ранений устанавливают специалисты. Также проводится проверка по данному факту.