Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в выстреле в голову

Инцидент случился 8 сентября, пишет Е1. Однако источник издания заявил, что подросток рассказал не все. По его словам, пострадавший находился в розыске. Он проживает в Заречном, но из дома сбежал. На Сортировке юноша был с братом, который тоже находится в розыске, но за грабеж. Полицейские пытались задержать брата, но подросток тоже побежал. Чтобы не допустить побега, силовики сделали предупредительный выстрел, который, вероятно, срикошетило. Также источник отметил, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье.