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Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в выстреле в голову

Подросток в Екатеринбурге обвинил полицейских в выстреле в голову

10 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI
17-летний подросток обвинил полицейских в ошибочном задержании. Инцидент случился в Екатеринбурге. По словам юноши, он выходил из дома на Сортировке, когда к нему подбежали сотрудники полиции.

Подросток рассказал, что двое неизвестных погнались за ним, в руках у одного из них был пистолет. Юноша утверждает, что по нему стали стрелять. Всего было три выстрела, один из которых попал в голову. После этого юношу остановили и заломали ему руки.

Затем мужчины показали корочки и увезли в участок. В завершение они сказали, что обознались и отпустили подростка. Также юноша отметил, что первую помощь ему не оказали и до больницы он добирался сам.

Инцидент случился 8 сентября, пишет Е1. Однако источник издания заявил, что подросток рассказал не все. По его словам, пострадавший находился в розыске. Он проживает в Заречном, но из дома сбежал. На Сортировке юноша был с братом, который тоже находится в розыске, но за грабеж. Полицейские пытались задержать брата, но подросток тоже побежал. Чтобы не допустить побега, силовики сделали предупредительный выстрел, который, вероятно, срикошетило. Также источник отметил, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье.

При этом, добавляет собеседник издания, сотрудники полиции его не поймали. В МВД данные источника подтверждают.

В полиции пояснили, что 8 сентября сотрудники уголовного розыска проводили оперативные мероприятия. Они планировали задержать двух граждан, которые объявлены в федеральный розыск. Мужчины подозреваются в грабежах и самостоятельных уходах из соццентров.

Во время задержания, пояснили в полиции, один оказал неповиновение. В результате полицейские применили спецсредства. Одного из подозреваемых удалось задержать. Второй скрылся. Характер его ранений устанавливают специалисты. Также проводится проверка по данному факту.

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#Полицейские#Криминал#Задержание#Обвинение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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