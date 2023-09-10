Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Спасатели поднимались на крышу небоскреба в боевой одежде и при полном снаряжении. Также работал дыхательный аппарат на сжатом воздухе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На финише Андрея Овчинникова ждала его девушка. Она студентка Уральского института ГПС МЧС России. Для нее в одном из карманов у пожарного лежало обручальное кольцо.
Сразу после финиша Андрей преклонил колено перед своей любимой и сделал ей предложение. Девушка сказала «Да».