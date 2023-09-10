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Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой на крыше небоскреба

Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»

10 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI

Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой на крыше небоскреба

Начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Нижнего Тагил стал участником ежегодного забега на небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге. Сразу после финиша пожарный сделал предложение своей девушке.

Спасатели поднимались на крышу небоскреба в боевой одежде и при полном снаряжении. Также работал дыхательный аппарат на сжатом воздухе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На финише Андрея Овчинникова ждала его девушка. Она студентка Уральского института ГПС МЧС России. Для нее в одном из карманов у пожарного лежало обручальное кольцо.

Сразу после финиша Андрей преклонил колено перед своей любимой и сделал ей предложение. Девушка сказала «Да».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Видео#Предложение#Пожарный#Невеста#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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