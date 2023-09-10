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Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пожарный сделал предложение на крыше, а полицейского обвиняют в угрозах в Тагиле

Пожарный сделал предложение на крыше, а полицейского обвиняют в угрозах в Тагиле

10 сентября 2023, 13:20
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле родители обвинили полицейского в угрозах их сыну, а перинатальный центр в Екатеринбурге признали лучшим в России. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9–10 сентября 2023 года.

7 сентября 2023 года полицейский пригрозил 14-летнему подростку физическим и сексуальным насилием. Родители мальчика обратились в полицию. В ведомстве начали проверку.

Родители в Нижнем Тагиле обвинили полицейского в угрозах подростку
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Клинический перинатальный центр в Екатеринбурге стал лучшим среди городских профильных учреждений в РФ по результатам работы в 2022 году.

Перинатальный центр в Екатеринбурге признан лучшим в России
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Пожарный из Нижнего Тагила сделал забег на небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге и сделал предложение своей девушке.

Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
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Стропальщик из Каменска-Уральского, обвиняемый в убийстве 16-летней девушки, признал свою вину. Его привезли в лесополосу для следственного эксперимента.

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину
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Уроженка Екатеринбурга рассказала о землетрясении в Марокко, которое произошло ночью 9 сентября 2023 года. Погибло более двух тысяч человек.

Екатеринбурженка рассказала о страшном землетрясении в Марокко
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