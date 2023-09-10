Пожарный сделал предложение на крыше, а полицейского обвиняют в угрозах в Тагиле

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
7 сентября 2023 года полицейский пригрозил 14-летнему подростку физическим и сексуальным насилием. Родители мальчика обратились в полицию. В ведомстве начали проверку.
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