Пожарный сделал предложение на крыше, а полицейского обвиняют в угрозах в Тагиле

В Нижнем Тагиле родители обвинили полицейского в угрозах их сыну, а перинатальный центр в Екатеринбурге признали лучшим в России. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9–10 сентября 2023 года.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле