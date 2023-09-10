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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:32

Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

10 сентября 2023, 08:26
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле возникла пробка на Свердловском шоссе 10 сентября 2023 года.

Движение автомобилей остановлено с обеих сторон. По словам тагильчанки, затор связан с тем, что на шоссе укладывают асфальт. На дороге работает асфальтоукладчик.

Делают дорогу в районе между Старателем и остановкой «Руш», — рассказала горожанка.
Фото: tagilcity.ru

На данном участке дороги также организовано реверсивное движение.

Напомним, вечером 7 сентября 2023 года на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле возникла пробка из-за укладки асфальта. Некоторым водителям пришлось ехать в объезд.

Пробка образовалась из-за укладки асфальта в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе
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