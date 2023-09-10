Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Движение автомобилей остановлено с обеих сторон. По словам тагильчанки, затор связан с тем, что на шоссе укладывают асфальт. На дороге работает асфальтоукладчик.
Делают дорогу в районе между Старателем и остановкой «Руш», — рассказала горожанка.
На данном участке дороги также организовано реверсивное движение.
Напомним, вечером 7 сентября 2023 года на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле возникла пробка из-за укладки асфальта. Некоторым водителям пришлось ехать в объезд.