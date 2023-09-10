Пропавшая мать 4 детей в Каменске-Уральском уже сбегала от семьи

Напомним, Дарья пропала 2 сентября. Она ушла из дома и не вернулась. С собой она забрала и полученные детские пособия. Ее бывший супруг и нынешний объединились, чтобы найти девушку. 4 сентября они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.