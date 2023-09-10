Пропавшая мать 4 детей в Каменске-Уральском уже сбегала от семьи

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Жительница Каменска-Уральского [Дарья Низамова] и ранее уходила из дома. Один из последних случаев, когда она устроила для родных очередной переполох, был в январе 2022-го. Тогда сыщики нашли ее в Екатеринбурге в одной из саун, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Старшей дочери Низамовой 9 лет. Она рождена в первом браке. Остальные трое детей рождены от нового мужа. Им — восемь месяцев, три и четыре года, пишет Ура.ру.
По мнению бывшего мужа девушки, мать могла сбежать с другим мужчиной. 9 сентября она уже выходила на связь и сообщала, что находится в поселке Горноуральский. Однако силовики не прекращают поиски.
Напомним, Дарья пропала 2 сентября. Она ушла из дома и не вернулась. С собой она забрала и полученные детские пособия. Ее бывший супруг и нынешний объединились, чтобы найти девушку. 4 сентября они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.