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Пропавшая мать 4 детей в Каменске-Уральском уже сбегала от семьи

Пропавшая мать 4 детей в Каменске-Уральском уже сбегала от семьи

10 сентября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Пропавшая мать четверых детей Дарья Низамова из Каменска-Уральского в прошлом году уже сбегала от семьи. Тогда она была обнаружена силовиками в одной из саун.

 

Жительница Каменска-Уральского [Дарья Низамова] и ранее уходила из дома. Один из последних случаев, когда она устроила для родных очередной переполох, был в январе 2022-го. Тогда сыщики нашли ее в Екатеринбурге в одной из саун, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Старшей дочери Низамовой 9 лет. Она рождена в первом браке. Остальные трое детей рождены от нового мужа. Им — восемь месяцев, три и четыре года, пишет Ура.ру.

По мнению бывшего мужа девушки, мать могла сбежать с другим мужчиной. 9 сентября она уже выходила на связь и сообщала, что находится в поселке Горноуральский. Однако силовики не прекращают поиски.

Напомним, Дарья пропала 2 сентября. Она ушла из дома и не вернулась. С собой она забрала и полученные детские пособия. Ее бывший супруг и нынешний объединились, чтобы найти девушку. 4 сентября они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Мать#Муж#Пропавшие#Ирина Кирилова
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