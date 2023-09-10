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Жительницы Екатеринбурга ответили митрополиту после призывов рожать

«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать

10 сентября 2023, 07:12
Фото: 1MI

Жительницы Екатеринбурга ответили митрополиту после призывов рожать

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время своего выступления на форуме «Роль женщин в современном мире» выступил с речью. Он заявил, что главными задачами каждой является «деторождение и народосбережение». Однако екатеринбурженки с этим не согласились.

По мнению 80% опрошенных Е1, женщины сами должны решать, какая у них роль в жизни и объяснили свою позицию.

Я так посмотрю, от женщины требуется до фига. Женщины как бессмертные пони: работай, служи, тащи, вези. Одни глаголы. От мужчин наконец-то что-то будет требоваться, в конце концов? Или женщина — тягловая единица государства? — заявила жительница Екатеринбурга Дарья.

По мнению еще одной женщины, народосбережением должно заниматься государство — поднимать уровень жизни, создавать инфраструктуру и поддерживать женщин. Также жительницы города объяснили, в чем видят свое предназначение.

По мнению некоей Яны, женщина сама должна для себя определять свою роль. Девушка Анна отметила, что женщина, если не захочет, то и не будет рожать. Она назвала это личным правом каждой.

Еще одна жительница Екатеринбурга Анна считает, что женщина может себя реализовать не только в материнстве, но и других направлениях. Она добавила, что «дети — это дорогое удовольствие» и проще реализоваться в карьере.

Мужчины тоже не согласились с мнением митрополита.

«Многодетная семья — основа благополучия и комфорта»… Ну, впрочем, он же не уточнил, чье благополучие и чей комфорт, — иронизирует Юрий.

Некоторые встали и на сторону митрополита. По мнению анонимного читателя, «если женщина не хочет быть мамой, значит она дефектная». Он также согласен, что женщине нужна профессия или эрудиция, чтобы с ней было о чем поговорить.

Мужчина, конечно, должен обеспечивать, защищать и оберегать. Это, видимо, вам не повезло с мужчиной, что вы злая такая и не хотите быть женой и мамой, — поделился анонимный читатель.
#Общество#Дети#Рождение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Высказывания#Митрополит
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