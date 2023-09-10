Родители в Нижнем Тагиле обвинили полицейского в угрозах подростку

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Пострадавший подросток рассказал, что ему в социальной сети написал участковый и попросил о встрече. Причиной стал конфликт с одной девушкой, которая является родственницей полицейского.
Как рассказал подросток, силовик увидел юношу на проспекте Вагоностроителей вечером. Он был не один. По словам мальчика, полицейский подошел к нему с молодым человеком и заявил, что он на него помочится и стал высказывать другие угрозы. Молодой человек при этом предлагал ударить подростка.
Мальчик добавил, что сзади них были еще два автомобиля, в которых сидели два человека. В этот момент мимо проходил друг подростка. Он поинтересовался, что происходит. Полицейский при этом был агрессивен, пишет Е1.
Семья мальчика обратилась в полицию с просьбой провести проверку. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по данному факту уже проводится проверка. Выясняется, соответствует ли информация действительности.