Родители в Нижнем Тагиле обвинили полицейского в угрозах подростку

Как рассказал подросток, силовик увидел юношу на проспекте Вагоностроителей вечером. Он был не один. По словам мальчика, полицейский подошел к нему с молодым человеком и заявил, что он на него помочится и стал высказывать другие угрозы. Молодой человек при этом предлагал ударить подростка.