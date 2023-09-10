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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Стала известна личность погибшего байкера в Екатеринбурге

Стала известна личность погибшего байкера в Екатеринбурге

10 сентября 2023, 12:22
Фото: Алексей Важенин
Стало известно, кем был 34-летний мотоциклист из Екатеринбурга, который погиб ночью 10 августа 2023 года. Его звали Алексей Важенин.

Стаж управления мотоциклом у мужчины составлял 16 лет. Он был известным мастером по автомобилям, а также фанател от мотоциклетной техники. Его личность подтвердил его бизнес-партнер, пишет Е1.

У Алексея остались супруга и маленький сын. Дата прощания с ним пока неизвестна.

Напомним, минувшей ночью молодой екатеринбуржец не справился с управлением и, влетев в забор, скончался на месте аварии. При этом он находился в мотошлеме.

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