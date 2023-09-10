Стала известна личность погибшего байкера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Стаж управления мотоциклом у мужчины составлял 16 лет. Он был известным мастером по автомобилям, а также фанател от мотоциклетной техники. Его личность подтвердил его бизнес-партнер, пишет Е1.
У Алексея остались супруга и маленький сын. Дата прощания с ним пока неизвестна.
Напомним, минувшей ночью молодой екатеринбуржец не справился с управлением и, влетев в забор, скончался на месте аварии. При этом он находился в мотошлеме.