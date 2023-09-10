ЦОН обратится в СК после сообщений о подкупе избирателей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Об этом рассказали в пресс-службе центра. В ЦОН отмечают, что подкуп избирателей препятствует осуществлению избирательных прав граждан и работе избиркома. Поэтому было принято решение обратиться в СК для проведения проверки.
В Чкаловской территориальной избирательной комиссии также проводят проверку. Уже запрошены объяснения у кандидата и руководства бизнес-центра.
Напомним, 9 сентября в 08:00 в Свердловской области стартовало голосование на 11 выборах. Жителям региона предстоит выбрать 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Всего проголосовать смогут более 1,3 миллиона человек на 833 участках. Также более 88 тысяч человек зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании.