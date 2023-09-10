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ЦОН обратится в СК после сообщений о подкупе избирателей в Екатеринбурге

ЦОН обратится в СК после сообщений о подкупе избирателей в Екатеринбурге

10 сентября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Обращение в СК РФ будет направлено Центром общественного наблюдения после того, как появилась информация о раздаче бесплатных билетов на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» с агитационными материалами.

Об этом рассказали в пресс-службе центра. В ЦОН отмечают, что подкуп избирателей препятствует осуществлению избирательных прав граждан и работе избиркома. Поэтому было принято решение обратиться в СК для проведения проверки.

В Чкаловской территориальной избирательной комиссии также проводят проверку. Уже запрошены объяснения у кандидата и руководства бизнес-центра.

Напомним, 9 сентября в 08:00 в Свердловской области стартовало голосование на 11 выборах. Жителям региона предстоит выбрать 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Всего проголосовать смогут более 1,3 миллиона человек на 833 участках. Также более 88 тысяч человек зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании.

Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%
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#Политика#Выборы-2023#Избиратели#Голосование#Подкуп#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Выборы
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