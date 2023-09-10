ЦОН обратится в СК после сообщений о подкупе избирателей в Екатеринбурге

Напомним, 9 сентября в 08:00 в Свердловской области стартовало голосование на 11 выборах. Жителям региона предстоит выбрать 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Всего проголосовать смогут более 1,3 миллиона человек на 833 участках. Также более 88 тысяч человек зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании.