В Екатеринбурге фирма заплатит 10 тысяч рабочему за драку из-за отсутствия рации

В отношении стропальщика было возбуждено уголовное дело, но после того, как компенсация была выплачена, стороны примирились. Однако через несколько месяцев крановщик обратился в суд за возмещением расходов на стоматолога и компенсацией морального вреда к работодателю. Последний не согласился с требованиями, заявив, что сам рабочий был инициатором ссоры, а его оппонент не является сотрудником организации. Суд отказал в удовлетворении иска.