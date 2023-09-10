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В Екатеринбурге фирма заплатит 10 тысяч рабочему за драку из-за отсутствия рации

В Екатеринбурге фирма заплатит 10 тысяч рабочему за драку из-за отсутствия рации

10 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
ООО «Билдинг Кран» в Екатеринбурге выплатит рабочему 10 тысяч рублей морального вреда. Причиной стало то, что мужчина пострадал во время драки. Она случилась из-за того, что у рабочего не было рации и он отказался без нее работать.

В июне 2021 года на строительной площадке на улице Онежсой в Екатеринбурге рабочие поссорились. Конфликт закончился дракой. Машинист башенного крана и стропальщик поругались из-за отсутствия у последнего рации. Машинист отказался без нее работать. Стропальщику это не понравилось. В результате к конфликту присоединились еще трое рабочих. После этого крановщик был госпитализирован с переломом челюсти. Ему была проведена операция.

В отношении стропальщика было возбуждено уголовное дело, но после того, как компенсация была выплачена, стороны примирились. Однако через несколько месяцев крановщик обратился в суд за возмещением расходов на стоматолога и компенсацией морального вреда к работодателю. Последний не согласился с требованиями, заявив, что сам рабочий был инициатором ссоры, а его оппонент не является сотрудником организации. Суд отказал в удовлетворении иска.

Рабочий обжаловал это решение, сообщили в Свердловском областном суде. Дело было рассмотрено и в результате ООО «Билдинг Кран» обязано выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей из-за того, что расследование несчастного случая не было проведено.

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#Суд#Криминал#Драка#Конфликт#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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