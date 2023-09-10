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В поселке под Сысертью умерла девятиклассница

В поселке под Сысертью умерла девятиклассница

10 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Ученица девятого класса из поселка Большой Исток в Сысертском ГО была обнаружена мертвой.

По предварительной версии, девочка покончила с собой. Она подрабатывала тем, что делала маникюр девушкам, и незадолго до смерти, 4 сентября 2023 года, выложила в соцсеть фотографию сделанной работы, пишет Е1.

Знакомые погибшей свердловчанки в шоке, а родители школы, где училась девочка, обеспокоены, так как в этом учебном заведении был уже не один случай суицида. Так, по словам мамы одного из учеников, учителя сильно ругаются и кричат на детей.

Напомним, 1 июля 2023 года в Екатеринбурге девушка разбилась насмерть после падения из окна. Как рассказали ее соседи, погибшая ранее предпринимала попытку самоубийства, но в прошлый раз ее спасли.

Стали известны детали гибели выпавшей из окна девушки в Кольцово
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