В поселке под Сысертью умерла девятиклассница

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По предварительной версии, девочка покончила с собой. Она подрабатывала тем, что делала маникюр девушкам, и незадолго до смерти, 4 сентября 2023 года, выложила в соцсеть фотографию сделанной работы, пишет Е1.
Знакомые погибшей свердловчанки в шоке, а родители школы, где училась девочка, обеспокоены, так как в этом учебном заведении был уже не один случай суицида. Так, по словам мамы одного из учеников, учителя сильно ругаются и кричат на детей.
Напомним, 1 июля 2023 года в Екатеринбурге девушка разбилась насмерть после падения из окна. Как рассказали ее соседи, погибшая ранее предпринимала попытку самоубийства, но в прошлый раз ее спасли.