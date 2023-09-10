В Свердловской области отмечается низкий интерес к электронному голосованию

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По ее словам, за три года электронное голосование заинтересовало не более 10% избирателей в регионах России. Она отметила, что формат был предложен в преддверии выборов президента в 2024 году, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя способ.
Однако, по мнению председателя Ленинской территориальной комиссии Вадима Антошина, среди екатеринбуржцев наблюдается высокий интерес именно к онлайн-голосованию. Он отметил, что в Екатеринбурге традиционно явка составляет не более четверти избирателей. Из этого числа уже четверть явились на электронное голосование. По его словам, это 72 тысячи человек.
Напомним, от желающих участвовать в выборах в электронном формате избиркомом Свердловской области приняты 88,3 тысячи заявлений. Электронное голосование было применено на шести выборах в регионах. Из 1,3 миллиона избирателей, 6,56% человек выразили желание принять участие в выборах онлайн.