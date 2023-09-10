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Водитель заснул и погиб при столкновении с мусорозовом на трассе под Нижней Салдой

Водитель заснул и погиб при столкновении с мусорозовом на трассе под Нижней Салдой

10 сентября 2023, 11:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Toyota Corolla врезался в мусоровоз на дороге Нижняя Салда — Алапаевск и скончался. ДТП произошло 9 сентября 2023 года.

Мужчина, управлявший иномаркой, вылетел на встречку и врезался в мусоровоз. Вследствие повреждений шофер Toyota умер на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В автомобиле также находилась 19-летняя дочь водителя. По ее словам, отец был после ночной смены и вез дочь в Алапаевск. По дороге он уснул и, потеряв контроль над управлением, допустил столкновение с мусоровозом.

Напомним, ночью 10 сентября 2023 года в ДТП погиб мотоциклист, который, не справившись с управлением, влетел в металлический забор.

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