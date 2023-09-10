Водитель заснул и погиб при столкновении с мусорозовом на трассе под Нижней Салдой

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Мужчина, управлявший иномаркой, вылетел на встречку и врезался в мусоровоз. Вследствие повреждений шофер Toyota умер на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В автомобиле также находилась 19-летняя дочь водителя. По ее словам, отец был после ночной смены и вез дочь в Алапаевск. По дороге он уснул и, потеряв контроль над управлением, допустил столкновение с мусоровозом.
Напомним, ночью 10 сентября 2023 года в ДТП погиб мотоциклист, который, не справившись с управлением, влетел в металлический забор.