Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле водитель иномарки проехал на красный свет, а потом, заметив, что его снимает молодая пара, вышел из машины и набросился на них. Следом за ним выскочила женщина. Когда молодые люди стали вызывать полицию, водитель со своей спутницей сразу уехал.