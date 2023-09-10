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Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора

Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора

10 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Водитель маршрута №14 в Нижнем Тагиле проехал на красный свет. Инцидент произошел на улице Островского.

О нарушении ПДД рассказал один из очевидцев инцидента. Маршрутный автобус, проезжающий на запрещающий сигнал светофора, попал на запись видеорегистратора, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По факту несоблюдения правил дорожного движения инспекторы ГИБДД проведут проверку. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильский».

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле водитель иномарки проехал на красный свет, а потом, заметив, что его снимает молодая пара, вышел из машины и набросился на них. Следом за ним выскочила женщина. Когда молодые люди стали вызывать полицию, водитель со своей спутницей сразу уехал.

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