Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
О нарушении ПДД рассказал один из очевидцев инцидента. Маршрутный автобус, проезжающий на запрещающий сигнал светофора, попал на запись видеорегистратора, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По факту несоблюдения правил дорожного движения инспекторы ГИБДД проведут проверку. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильский».
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле водитель иномарки проехал на красный свет, а потом, заметив, что его снимает молодая пара, вышел из машины и набросился на них. Следом за ним выскочила женщина. Когда молодые люди стали вызывать полицию, водитель со своей спутницей сразу уехал.