Женщина в Нижнем Тагиле набросилась на автомобиль

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Женщина шла мимо автомобиля с мужчиной. Сначала она прошла спокойно, а потом развернулась и, вернувшись к машине, стала бить по капоту, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Прохожую задержали местные жители и гулявшая неподалеку пара. Ее отдали сотрудникам полиции, а также сообщили об инциденте владельцу автомобиля. Почему женщина набросилась на автомобиль — неизвестно.
Напомним, в конце августа 2023 года в трамвайном депо Екатеринбурге неизвестные разрисовали краской из баллончиков новый троллейбус.