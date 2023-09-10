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Женщина в Нижнем Тагиле набросилась на автомобиль

Женщина в Нижнем Тагиле набросилась на автомобиль

10 сентября 2023, 07:52
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле женщина поколотила стоявший во дворе автомобиль. Инцидент произошел 5 сентября 2023 года.

Женщина шла мимо автомобиля с мужчиной. Сначала она прошла спокойно, а потом развернулась и, вернувшись к машине, стала бить по капоту, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Прохожую задержали местные жители и гулявшая неподалеку пара. Ее отдали сотрудникам полиции, а также сообщили об инциденте владельцу автомобиля. Почему женщина набросилась на автомобиль — неизвестно.

Напомним, в конце августа 2023 года в трамвайном депо Екатеринбурге неизвестные разрисовали краской из баллончиков новый троллейбус.

В Екатеринбурге вандалы изрисовали новый троллейбус за 30 млн рублей
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