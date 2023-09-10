tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Житель Нижнего Тагила бесследно пропал

Житель Нижнего Тагила бесследно пропал

10 сентября 2023, 09:42
Фото: 1MI
55-летний мужчина из Нижнего Тагила исчез 4 сентября 2023 года.

Мужчина вышел из дома с черным пакетом и не вернулся домой. Через несколько дней знакомый тагильчанина сообщил его сыну, что отец пропал. Сын обратился в полицию и в поисковый отряд «Скорпион».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Скорпион»

В день исчезновения горожанин был одет в куртку синего цвета, джинсы. В руках кроме пакета была еще сумка. Светло-русый цвет волос с проседью.

Напомним, 9 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Наутро, 10 сентября, ребенок нашелся живым.

Девочка в черной одежде и со шрамом на лбу в Екатеринбурге исчезла
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области пропала студентка колледжаВ Первоуральске исчез мужчина в бандане и с татуировкойДевушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Поиск#Поисковый отряд#Мужчина#ЧП#Пропавший#Пропажа#Поиски#Елизавета Зиборова#Исчезновение#Инцидент#Куртка#Поиск человека
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
Вчера, 16:06
Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
Сегодня, 06:05
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Сегодня, 07:12
Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:26