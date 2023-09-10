Житель Нижнего Тагила бесследно пропал

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мужчина вышел из дома с черным пакетом и не вернулся домой. Через несколько дней знакомый тагильчанина сообщил его сыну, что отец пропал. Сын обратился в полицию и в поисковый отряд «Скорпион».
В день исчезновения горожанин был одет в куртку синего цвета, джинсы. В руках кроме пакета была еще сумка. Светло-русый цвет волос с проседью.
Напомним, 9 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Наутро, 10 сентября, ребенок нашелся живым.