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10 детсадовцев Ирбита стали юными инспекторами ГИБДД

10 детсадовцев Ирбита стали юными инспекторами ГИБДД

11 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
Ряды юных отрядов инспекторов дорожного движения города Ирбит пополнили 10 ребятишек из детского сада «Звездочка».

Воспитанникам детсада вручили соответствующие удостоверения, и теперь совместно с сотрудниками ГИБДД они станут знакомить своих сверстников с правилами дорожного движения.

Всего в Ирбите насчитывается уже 60 отрядов инспекторов, состоящих из более чем 400 учащихся детских садов и школ. По словам силовиков, являющихся желанными и частыми гостями в образовательных учреждениях города, дети легко усваивают ПДД, после чего могут доходчиво донести новую информацию ровесникам.

Не исключено, что в будущем детское увлечение этих ребят может послужить решающим выбором при выборе профессии.

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#Общество#Дети#ГИБДД#Детский сад#Ирбит#Мероприятие#Профессия#ПДД#Инспектор ГИБДД#Правила дорожного движения#Юные инспекторы#Елизавета Зиборова#Отряды
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