10 детсадовцев Ирбита стали юными инспекторами ГИБДД

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Воспитанникам детсада вручили соответствующие удостоверения, и теперь совместно с сотрудниками ГИБДД они станут знакомить своих сверстников с правилами дорожного движения.
Всего в Ирбите насчитывается уже 60 отрядов инспекторов, состоящих из более чем 400 учащихся детских садов и школ. По словам силовиков, являющихся желанными и частыми гостями в образовательных учреждениях города, дети легко усваивают ПДД, после чего могут доходчиво донести новую информацию ровесникам.
Не исключено, что в будущем детское увлечение этих ребят может послужить решающим выбором при выборе профессии.