10 детсадовцев Ирбита стали юными инспекторами ГИБДД

Всего в Ирбите насчитывается уже 60 отрядов инспекторов, состоящих из более чем 400 учащихся детских садов и школ. По словам силовиков, являющихся желанными и частыми гостями в образовательных учреждениях города, дети легко усваивают ПДД, после чего могут доходчиво донести новую информацию ровесникам.