30 школ планируется реконструировать в Екатеринбурге до 2045 года

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Так, до 2030 года реконструкция будет проведена в двух учебных заведениях — это школы №66 и №74. А новые корпуса появятся у школ №47, №183, №41, №68, №6, №102 и у гимназии «Арт Этюд».
До 2045 года реконструкция будет проведена в школах №75, №131, №84, №82, №134. При этом новые корпуса получат 17 школ — №165, №26, №36, №119, №41, №176, №55, №32, №175, №26, №99, №122, №179, №59, №156, №208.
Напомним, в Нижнем Тагиле к новому учебному году после реконструкции была торжественно открыта школа №48.