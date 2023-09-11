tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

30 школ планируется реконструировать в Екатеринбурге до 2045 года

30 школ планируется реконструировать в Екатеринбурге до 2045 года

11 сентября 2023, 09:16
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге до 2045 года планируется провести реконструкцию 30 школ. Информация содержится в генплане города. Там также сказано, что будут построены десятки новых школ. Пока у них нумерация отсутствует.

Так, до 2030 года реконструкция будет проведена в двух учебных заведениях — это школы №66 и №74. А новые корпуса появятся у школ №47, №183, №41, №68, №6, №102 и у гимназии «Арт Этюд».

До 2045 года реконструкция будет проведена в школах №75, №131, №84, №82, №134. При этом новые корпуса получат 17 школ — №165, №26, №36, №119, №41, №176, №55, №32, №175, №26, №99, №122, №179, №59, №156, №208.

Напомним, в Нижнем Тагиле к новому учебному году после реконструкции была торжественно открыта школа №48.

«С нас хорошие оценки и медалисты»: школа №48 в Нижнем Тагиле открылась после ремонта
Узнать подробнее
#Город#Школа#Реконструкция#Ремонт#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
9 сентября, 16:06
Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Вчера, 07:12
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22