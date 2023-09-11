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32 сироты в Реже получили квартиры в новостройке

32 сироты в Реже получили квартиры в новостройке

11 сентября 2023, 16:31
Фото: 1MI
32 сиротам из Режа выдали ключи от благоустроенных квартир в новостройках.

По достижению 18-летнего возраста некоторым молодым людям, не имеющим близких родственников, не предоставили квартиры для их проживания, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Чтобы защитить жилищные права сирот, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием предоставить им благоустроенное жилье. Ведомство, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование, и квартиры горожанам были предоставлены.

Напомним, детский сад в Екатеринбурге заплатит более четырех миллионов рублей семье девочки, которую удушило шарфом на прогулке в январе 2023 года.

В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки
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