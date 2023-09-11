32 сироты в Реже получили квартиры в новостройке

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
По достижению 18-летнего возраста некоторым молодым людям, не имеющим близких родственников, не предоставили квартиры для их проживания, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Чтобы защитить жилищные права сирот, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием предоставить им благоустроенное жилье. Ведомство, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование, и квартиры горожанам были предоставлены.
Напомним, детский сад в Екатеринбурге заплатит более четырех миллионов рублей семье девочки, которую удушило шарфом на прогулке в январе 2023 года.