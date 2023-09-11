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500 тысяч лишилась пенсионерка в Екатеринбурге из-за лжесиловика

500 тысяч лишилась пенсионерка в Екатеринбурге из-за лжесиловика

11 сентября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Лжесотрудник МВД в Екатеринбурге под обманным предлогом похитил у пенсионерки полмиллиона рублей. Он использовал схему «родственник попал в ДТП».

В полицию с заявлением обратился молодой человек 1993 года рождения. По его словам, бабушка 1943 года рождения стала жертвой аферистов.

Он рассказал, что 9 сентября женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Якобы она совершила наезд на девушку, которая теперь в тяжелом состоянии находится в больнице. По словам звонившего, для избежания ответственности нужны деньги и чем их будет больше, тем лучше.

Пенсионерка посоветовалась с супругом и решила отдать 500 тысяч рублей, находившихся у нее дома. Через час после звонка приехал молодой человек, которому были переданы деньги. Затем потерпевшая позвонила дочери. Та рассказала ей про мошенничество.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мошенники похитили у больной раком жительницы Екатеринбурга почти миллион рублей
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#Деньги#Пенсионер#Криминал#Мошенник#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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