500 тысяч лишилась пенсионерка в Екатеринбурге из-за лжесиловика

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В полицию с заявлением обратился молодой человек 1993 года рождения. По его словам, бабушка 1943 года рождения стала жертвой аферистов.
Он рассказал, что 9 сентября женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Якобы она совершила наезд на девушку, которая теперь в тяжелом состоянии находится в больнице. По словам звонившего, для избежания ответственности нужны деньги и чем их будет больше, тем лучше.
Пенсионерка посоветовалась с супругом и решила отдать 500 тысяч рублей, находившихся у нее дома. Через час после звонка приехал молодой человек, которому были переданы деньги. Затем потерпевшая позвонила дочери. Та рассказала ей про мошенничество.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства случившегося.