500 тысяч лишилась пенсионерка в Екатеринбурге из-за лжесиловика

Он рассказал, что 9 сентября женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Якобы она совершила наезд на девушку, которая теперь в тяжелом состоянии находится в больнице. По словам звонившего, для избежания ответственности нужны деньги и чем их будет больше, тем лучше.