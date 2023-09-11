«Аэрофлот» запускает прямой рейс Екатеринбург — Бангкок

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Широкофюзеляжные авиалайнеры Airbus A330-300 станут отправляться в столицу Таиланда дважды в неделю, понедельник — 10:30, а также пятница — 4:30.
Обратные рейсы запланированы на понедельники и четверги, в 01:20 и 06:30 соответственно. Расстояние в 5860 километров пассажиры будут преодолевать в течение 8 часов.
В пресс-службе международного аэропорта Кольцово отметили, что подготовка к началу новых рейсов уже идет полным ходом, а в скором времени также появятся прямые авиаперелеты на Пхукет.