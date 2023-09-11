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«Аэрофлот» запускает прямой рейс Екатеринбург — Бангкок

«Аэрофлот» запускает прямой рейс Екатеринбург — Бангкок

11 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Компания «Аэрофлот», расширяющая список собственных прямых рейсов международного уровня, объявила о первом регулярном авиасообщении между Екатеринбургом и Бангкоком. 2 октября будет запущен прямой авиарейс из Екатеринбурга в Бангкок.

Широкофюзеляжные авиалайнеры Airbus A330-300 станут отправляться в столицу Таиланда дважды в неделю, понедельник — 10:30, а также пятница — 4:30.

Обратные рейсы запланированы на понедельники и четверги, в 01:20 и 06:30 соответственно. Расстояние в 5860 километров пассажиры будут преодолевать в течение 8 часов.

В пресс-службе международного аэропорта Кольцово отметили, что подготовка к началу новых рейсов уже идет полным ходом, а в скором времени также появятся прямые авиаперелеты на Пхукет.

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