Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который избил жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Он поручил отчитаться о деле уроженца Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Известно, что тагильчане сделали мигранту замечание, когда тот нарушал ПДД. Также они сняли на видео его нарушение. В ответ на это мужчина набросился на тагильчан с кулаками.
Известно, что нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. После драки на него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что тагильчанин снял на камеру, как водитель на Mazda выезжает на проезжую часть улицы Металлургов. Иномарка ехала на красный сигнал светофора по пешеходному переходу.
Мужчине-водителю не понравилось, что его снимают на видео, он вышел из машины и стал угрожать тагильчанам расправой. Жалобу на нарушителя ПДД горожане также передали в ГИБДД.