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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 05:50
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Два пассажирских автобуса столкнулись между собой в Екатеринбурге. Инцидент произошел утром 11 сентября 2023 года.

В ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка — она получила ушиб поясницы. Сейчас ее осматривают сотрудники скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также проверяется техническое состояние автобусов.

Напомним, 8 сентября 2023 года в Екатеринбурге у автобуса отвалившееся колесо сбило горожанина, который ехал на электросамокате. Еще одно колесо при этом накренилось, но не отпало.

В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Скорая помощь#ЧП#Медики#Пострадавшая#Пассажирка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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