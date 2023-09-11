Два автобуса с пассажирами столкнулись в Екатеринбурге

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В ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка — она получила ушиб поясницы. Сейчас ее осматривают сотрудники скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также проверяется техническое состояние автобусов.
Напомним, 8 сентября 2023 года в Екатеринбурге у автобуса отвалившееся колесо сбило горожанина, который ехал на электросамокате. Еще одно колесо при этом накренилось, но не отпало.