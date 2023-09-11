Екатеринбуржцы жалуются на массовые очереди в поликлиниках

В разговоре с порталом E1.RU специалист предположил, что по мере отлаживания работы ЕЦП не исключено, что она станет более удобной заменой прошлой системы как для врачей, так и для потребителей медицинских услуг. Одним из факторов возникновения массовых очередей сегодня становится недоверие посетителей к регистраторам, которым часто отказывают в просьбе дать в руки паспорт для внесения данных в систему.