Екатеринбуржцы жалуются на массовые очереди в поликлиниках

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Прошлая система хоть и тормозила, но была довольно продуманной, мы в одной программе видели и приемы пациента, и назначенные ему лекарств, — рассказал журналистам врач одной из местных поликлиник.
В разговоре с порталом E1.RU специалист предположил, что по мере отлаживания работы ЕЦП не исключено, что она станет более удобной заменой прошлой системы как для врачей, так и для потребителей медицинских услуг. Одним из факторов возникновения массовых очередей сегодня становится недоверие посетителей к регистраторам, которым часто отказывают в просьбе дать в руки паспорт для внесения данных в систему.