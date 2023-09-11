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Екатеринбуржцы жалуются на массовые очереди в поликлиниках

Екатеринбуржцы жалуются на массовые очереди в поликлиниках

11 сентября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга жалуются на повсеместные очереди в городских поликлиниках. Столпотворения в стенах медучреждений оказались связаны с внедрением новой Единой цифровой платформы.
Прошлая система хоть и тормозила, но была довольно продуманной, мы в одной программе видели и приемы пациента, и назначенные ему лекарств, — рассказал журналистам врач одной из местных поликлиник.

В разговоре с порталом E1.RU специалист предположил, что по мере отлаживания работы ЕЦП не исключено, что она станет более удобной заменой прошлой системы как для врачей, так и для потребителей медицинских услуг. Одним из факторов возникновения массовых очередей сегодня становится недоверие посетителей к регистраторам, которым часто отказывают в просьбе дать в руки паспорт для внесения данных в систему.

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#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Поликлиники#Екатеринбург#Григорий Орлов
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