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Updated Сегодня, 12:16

«Гудела целый час»: в Невьянске из-за неисправности сработала сирена

«Гудела целый час»: в Невьянске из-за неисправности сработала сирена

11 сентября 2023, 12:14
Фото: Midjourney
В Невьянске сработал один из восьми пунктов уличного оповещения в Невьянске и не утихал около часа.

Это произошло в середине августа, 14 числа, в районе школы №4. Жители Невьянска писали о происходящем в соцсети, некоторые звонили по телефону 112. Горожане были уверены, что это не просто проверка, которая длится около 5 минут, а что-то серьезное.

Как оказалось, сирена сработала из-за технической неисправности.

Произошла несанкционированная сработка одного из 8 уличных пунктов оповещения, расположенного на школе № 4 в г. Невьянске. Причины выясняются. Предположительно, сработка произошла из-за технического сбоя. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили в ЕДДС НГО.

Также в администрации напомнили, что прерывистые гудки означают «Внимание всем». Это значит, что при срабатывании сигнала необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти.

В Невьянске в настоящее время подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

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#Общество#Эксклюзив#Невьянск#Поломка#Неисправность#Невьянский район#Оповещение#Юлия Степанова#Авария#Сирена#Система оповещения
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