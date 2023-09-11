«Гудела целый час»: в Невьянске из-за неисправности сработала сирена

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Это произошло в середине августа, 14 числа, в районе школы №4. Жители Невьянска писали о происходящем в соцсети, некоторые звонили по телефону 112. Горожане были уверены, что это не просто проверка, которая длится около 5 минут, а что-то серьезное.
Как оказалось, сирена сработала из-за технической неисправности.
Произошла несанкционированная сработка одного из 8 уличных пунктов оповещения, расположенного на школе № 4 в г. Невьянске. Причины выясняются. Предположительно, сработка произошла из-за технического сбоя. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили в ЕДДС НГО.
Также в администрации напомнили, что прерывистые гудки означают «Внимание всем». Это значит, что при срабатывании сигнала необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти.
В Невьянске в настоящее время подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.