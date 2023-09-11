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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Иностранный банк закрывает филиал в Екатеринбурге

Иностранный банк закрывает филиал в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закрывается иностранный банк «Ситибанк». Он принадлежит международной финансовой структуре Citigroup.

Представители банка объявили о закрытии отделения в Екатеринбурге. Также закроются и банкоматы. При этом клиенты смогут продолжать пользоваться счетами и картами. Сделать это можно будет в формате онлайн.

Отмечается, что банк имеет 25-летнюю историю. Также «Ситибанк» был одним из тех, что основал в России иностранный капитал. В сентябре прошлого года руководство приняло решение о завершении ведения бизнеса на территории России.

Закрывается также и Приволжский филиал банка. Все активы банка, включая клиентов, перейдут новому юрлицу. У счетов заменятся реквизиты, а у самого банка — БИК.

Приложение продолжит работать. Там клиенты смогут узнать, какие у них новые реквизиты.

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