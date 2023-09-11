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«Интеррос» и Atomyze представили отечественный аналог NFT-токена на предметы искусств

«Интеррос» и Atomyze представили отечественный аналог NFT-токена на предметы искусств

11 сентября 2023, 14:57
Фото: Росконгресс
Цифровые финансовые активы в России получили еще один стимул к развитию благодаря пилотному проекту, представленному в рамках Восточного экономического форума в Приморском крае. Участие в проекте принимают крупнейшая инвестиционная компания РФ «Интеррос», Государственный Эрмитаж и платформа Atomyze.

Главной особенностью этого проекта является то, что выпуск NFT осуществляется без участия иностранных компаний впервые в России. Национальная токенизационная платформа Atomyze занимается размещением и оборотом созданных цифровых финансовых активов, а идентификация участников и приобретателей токенов проводится на платформе Росбанка. Приобретение токенов также дает возможность стать частью Клуба цифровых меценатов Государственного Эрмитажа, предоставляющего дополнительные привилегии и возможности для участия в культурных мероприятиях, пишет newizv.ru.

Первым этапом проекта на платформе Atomyze был реализован выпуск NFT-токенов на три фрески школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век). Одной из уникальных особенностей «Цифрового искусства» является возможность сохранить визуальный облик токенов до начала реставрационных работ. Применение технологии блокчейна в рамках проекта обеспечивает преимущество, позволяющее записать и отследить весь процесс работы с произведениями искусства от исходного состояния до конечного результата реставрации.

Заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова и член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин подчеркивает, что новые технологии привлекают широкую аудиторию со всего мира к истории искусства и развивают интерес к музейным коллекциям в новом поколении.

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин резюмировал, что цифровые финансовые активы сейчас затронули даже произведения искусства. Он отметил, что одна из ключевых задач проекта — привлечь внимание к реставрации. Токены представляют собой уникальную технологию, которая дает возможность сохранить в исходном виде образ предмета искусства, то есть таким, каким он был до реставрации.

Отмечается, что собранные в процессе реализации проекта средства направят на реставрацию других произведений искусства из коллекции Государственного Эрмитажа. Ожидается, что в будущем к проекту присоединятся другие российские музеи.

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