«Интеррос» и Atomyze представили отечественный аналог NFT-токена на предметы искусств

Первым этапом проекта на платформе Atomyze был реализован выпуск NFT-токенов на три фрески школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век). Одной из уникальных особенностей «Цифрового искусства» является возможность сохранить визуальный облик токенов до начала реставрационных работ. Применение технологии блокчейна в рамках проекта обеспечивает преимущество, позволяющее записать и отследить весь процесс работы с произведениями искусства от исходного состояния до конечного результата реставрации.