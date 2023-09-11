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Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья

Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья

11 сентября 2023, 08:31
Фото: Midjourney
На прошлой неделе редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха в августе, в городе превышал норму сероводород, а в Свердловской области началась высадка деревьев. Главные экологические события недели с 4 по 10 сентября.

Превышение сероводорода поймал газоанализатор TagilCity.ru на минувшей неделе. 8 сентября во время замеров возле ж/д вокзала показатель вещества составил 0,02 мг/м3, что выше его нормы в 2,5 раза. Государственные посты мониторинга атмосферы УГМС в период с 4 по 7 сентября превышений вредных веществ не фиксировали. За остальные дни данные на сайте ведомства не опубликованы.

Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
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Наличие промышленных выбросов в воздухе ощущали и жители Нижнего Тагила. 6 и 7 сентября над городом стояла серая дымка. Тагильчане рассказывали, что запах при этом чувствовался не всегда, но появлялись аллергические реакции — заложенность носа, отек горла и кашель.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
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TagilCity.ru подвел итоги замеров за август и оказалось, что всего в августе было 11 дней с грязным воздухом. За это время посты УГМС и прибор редакции фиксировали превышения 27 раз. Это были диоксид азота, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества и оксид углерода. Наиболее часто превышения выбросов были на Сухоложском поселке.

Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
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На Авроринском водохранилище, которое находится в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, планируется провести очистку. Сейчас Минприроды Свердловской области ищет подрядчика на разработку проекта. Очистку будут проводить с целью охраны водоема и улучшения гидрографической сети.

Очистка Авроринского водохранилища планируется под Нижним Тагилом
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Более 105 тысяч новых деревьев появятся в Свердловской области до конца 2023 года. 13 тысяч сибирских елей из питомника уже были высажены 9 сентября в Косулинском лесничестве. Далее высадка деревьев планируется еще в 13 районах региона. Например, Талицком, Серовском, Ирбитском.

Более 105 тысяч деревьев высадят в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Анна Григорьева#Вредные вещества#УГМС#Деревья#Сероводород#Газоанализатор#Замеры воздуха#Итоги недели
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