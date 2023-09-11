Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья

TagilCity.ru подвел итоги замеров за август и оказалось, что всего в августе было 11 дней с грязным воздухом. За это время посты УГМС и прибор редакции фиксировали превышения 27 раз. Это были диоксид азота, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества и оксид углерода. Наиболее часто превышения выбросов были на Сухоложском поселке.