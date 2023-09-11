Из кальянной Екатеринбурга похитили копию «Мона Лизы»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Покидая кальянную, один из посетителей прихватил с собой картину «Мона Лизы». Копия самого узнаваемого в мире произведения искусства висела у выхода и ее пропажу заметили практически сразу.
Похитителей удалось узнать по видеозаписи, сразу после этого владельцы увеселительного заведения написали заявление в полицию. Репродукцию полотна известного итальянского художника Леонардо да Винчи оценили в 10 000 рублей.
После того, как данная новость была растиражирована СМИ, злоумышленник вернул картину и принес свои извинения. Свой поступок незадачливый грабитель объяснил тем, что был пьян. На этом инцидент был исчерпан, так как заявление из полиции обещали забрать.