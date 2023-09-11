tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Из кальянной Екатеринбурга похитили копию «Мона Лизы»

Из кальянной Екатеринбурга похитили копию «Мона Лизы»

11 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
В одной из кальянных Екатеринбурга, расположенной по улице 8 Марта, произошло необычное ограбление. Днем 10 сентября заведение посетила компания молодых людей в составе двух парней и двух девушек.

Покидая кальянную, один из посетителей прихватил с собой картину «Мона Лизы». Копия самого узнаваемого в мире произведения искусства висела у выхода и ее пропажу заметили практически сразу.

Похитителей удалось узнать по видеозаписи, сразу после этого владельцы увеселительного заведения написали заявление в полицию. Репродукцию полотна известного итальянского художника Леонардо да Винчи оценили в 10 000 рублей.

После того, как данная новость была растиражирована СМИ, злоумышленник вернул картину и принес свои извинения. Свой поступок незадачливый грабитель объяснил тем, что был пьян. На этом инцидент был исчерпан, так как заявление из полиции обещали забрать.

Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического завода
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыраЖитель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногуПодростки в Екатеринбурге избили женщину и украли ее телефон
#Происшествия#Полиция#Криминал#Кража#Ограбление#ЧП#Видеозапись#Похищение#Кальянная#Картина#Кража имущества#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Мона Лиза
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Сегодня, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:55
На 15% подорожала за год курица в Свердловской области
Сегодня, 13:11
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Сегодня, 14:30