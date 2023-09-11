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Мебельмаркет «33 комода»: выиграй Сертификат, диван и десятки других подарков!

Мебельмаркет «33 комода»: выиграй Сертификат, диван и десятки других подарков!

11 сентября 2023, 04:00
Фото: «33 комода»
Настоящее событие ожидает жителей Нижнего Тагила, заинтересованных в покупке мебели. «33 комода» предоставляет своим покупателям возможность участвовать в розыгрыше подарков, где главный подарок — Сертификат на 50 тысяч руб на покупку мебели, бытовой техники, светильников и домашнего текстиля.

Помимо главного подарка своих хозяев будут ждать десятки других — красивые и функциональные предметы интерьера:

  • Модный и комфортный диван,
  • Анатомическое компьютерное кресло,
  • Стильный обеденный и журнальный столы,
  • Вместительный комод,
  • Пуфики и банкетка,
  • Теплые и уютные текстильные принадлежности (подушки, одеяла, пледы),
  • Интерьерные светильники (потолочные и настольные).

Не упустите шанс выиграть и украсить свой дом новыми вещами! Ведь стать участником розыгрыша просто: необходимо совершить покупку в мебельмаркете «33 комода» на сумму свыше 10 тысяч рублей в течение сентября, и уже 1 октября в самом магазине определятся счастливчики, которые заберут домой эти прекрасные подарки.

Фото: «33 комода»

Мебельмаркет «33 комода» решил порадовать своих покупателей набором подарков потому, что уже четвертый месяц работает в обновленном формате. Магазин стал в два раза больше, следовательно, возможностей для выбора стало также значительно больше! Среди множества представленной мебели каждый сможет найти для себя то, что придется по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте!

Сейчас не нужно ездить по городу, посещать множество различных магазинов. Достаточно просто приехать по адресу г. Нижний Тагил, Кулибина, д. 64, а уехать уже с покупкой-обновкой для своего дома! Качественная мебель с гарантией от производителя в различных стилевых и цветовых решениях — это именно то, чего хочется, когда понимаешь, что пора покупать мебель.

Фото: «33 комода»

Отдельные комнаты в мебельмаркете «33 комода» возможно укомплектовать «под ключ».
Например, для кухни здесь представлена бытовая техника различных брендов, встраиваемая и отдельно стоящая. Для ванной комнаты можно приобрести ванну или душевую кабину, смесители и душевые стойки, раковины и сантехнические комплекты. А сделают интерьер стилистически завершенным светильники и домашний текстиль, электрокамины же внесут ноту индивидуальности и неповторимости.

Фото: «33 комода»

Совершайте покупки в мебельмаркете «33 комода», не упускайте свой шанс на получение прекрасных подарков! Удачи!

Нижний Тагил, Кулибина, 64

Реклама. Рекламодатель: ООО «Березка». https://33komoda.ru/?erid=LjN8KWWb8

#Нижний Тагил#Мебель#Бытовая техника#Квартира#Магазин#Сертификат#Покупка#Розыгрыш#Кухня#Анастасия Имамахметова
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