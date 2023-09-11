Мебельмаркет «33 комода»: выиграй Сертификат, диван и десятки других подарков!

Мебельмаркет «33 комода» решил порадовать своих покупателей набором подарков потому, что уже четвертый месяц работает в обновленном формате. Магазин стал в два раза больше, следовательно, возможностей для выбора стало также значительно больше! Среди множества представленной мебели каждый сможет найти для себя то, что придется по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте!