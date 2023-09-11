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На 15% подорожала за год курица в Свердловской области

На 15% подорожала за год курица в Свердловской области

11 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
В Свердловской области цена на килограмм охлажденной и мороженой курицы с августа 2022 года по август 2023 года выросла на 15,32% и составила в конце лета 200,78 рубля.

Также подорожали и другие продукты, в том числе и овощи. Например, средняя цена на морковь в регионе составила 59,92 рубля (+33,74%), на свежую капусту — 42,36 рубля (79,13%), а на картофель — 37,16 рубля (+13,53%).

Килограмм пшеничного хлеба обходился свердловчанам в 89,69 рубля (+2,28%).Сахар-песок подорожал до 74,75 рубля (+3,4%), а десяток яиц — до 75,97 рубля (+9,09%).

Однако некоторые позиции из социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости все же подешевели. Например, литр молока можно было приобрести в среднем за 62,59 рубля (-5,5%). Мука за год снизилась в цене до 46,06 рубля (-14,92%). Соль в августе стоила 15,64 рубля (-10,03%), гречка-ядрица — 98,3 рубля (-31,21%).

На четыре рубля подешевело молоко с начала года в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина#Курица
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