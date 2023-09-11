На 15% подорожала за год курица в Свердловской области

Однако некоторые позиции из социально значимых продовольственных товаров

первой необходимости все же подешевели. Например, литр молока можно было приобрести в среднем за 62,59 рубля (-5,5%). Мука за год снизилась в цене до 46,06 рубля (-14,92%). Соль в августе стоила 15,64 рубля (-10,03%), гречка-ядрица — 98,3 рубля (-31,21%).