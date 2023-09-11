На 15% подорожала за год курица в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Также подорожали и другие продукты, в том числе и овощи. Например, средняя цена на морковь в регионе составила 59,92 рубля (+33,74%), на свежую капусту — 42,36 рубля (79,13%), а на картофель — 37,16 рубля (+13,53%).
Килограмм пшеничного хлеба обходился свердловчанам в 89,69 рубля (+2,28%).Сахар-песок подорожал до 74,75 рубля (+3,4%), а десяток яиц — до 75,97 рубля (+9,09%).
Однако некоторые позиции из социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости все же подешевели. Например, литр молока можно было приобрести в среднем за 62,59 рубля (-5,5%). Мука за год снизилась в цене до 46,06 рубля (-14,92%). Соль в августе стоила 15,64 рубля (-10,03%), гречка-ядрица — 98,3 рубля (-31,21%).