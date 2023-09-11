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На четыре рубля подешевело молоко с начала года в Свердловской области

На четыре рубля подешевело молоко с начала года в Свердловской области

11 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI
В январе 2023 года средняя цена на молоко в Свердловской области составляла 66,89 рубля за литр. В августе ценник на продукт составил 62,83 рубля.

Согласно статистическим данным, цены на молоко ежемесячно сравниваются среди крупных городов Свердловской области. В конце лета, средняя цена на литр в магазинах составила 62,83 рубля. Это на 4,06 рубля меньше, чем в январе 2023 года.

Меньше всего за продукт платили жители Первоуральска (60,9 рубля). Немного дороже молоко обходилось екатеринбуржцам (62,24 рубля). В Каменске-Уральском покупатели литр покупали за 62,4 рубля, а в Нижнем Тагиле — за 64,64 рубля. Самое дорогое молоко, как обычно, было в Серове (65,76 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.

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#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Молоко#Евгения Сафина
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