На четыре рубля подешевело молоко с начала года в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Согласно статистическим данным, цены на молоко ежемесячно сравниваются среди крупных городов Свердловской области. В конце лета, средняя цена на литр в магазинах составила 62,83 рубля. Это на 4,06 рубля меньше, чем в январе 2023 года.
Меньше всего за продукт платили жители Первоуральска (60,9 рубля). Немного дороже молоко обходилось екатеринбуржцам (62,24 рубля). В Каменске-Уральском покупатели литр покупали за 62,4 рубля, а в Нижнем Тагиле — за 64,64 рубля. Самое дорогое молоко, как обычно, было в Серове (65,76 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.