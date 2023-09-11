На четыре рубля подешевело молоко с начала года в Свердловской области

Меньше всего за продукт платили жители Первоуральска (60,9 рубля). Немного дороже молоко обходилось екатеринбуржцам (62,24 рубля). В Каменске-Уральском покупатели литр покупали за 62,4 рубля, а в Нижнем Тагиле — за 64,64 рубля. Самое дорогое молоко, как обычно, было в Серове (65,76 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.