На что обратить внимание при выборе шампуня от перхоти

Posted Вчера, 20:15
Published Вчера, 20:15
Modified Вчера, 20:22
Updated Вчера, 20:22
Перхоть — это не болезнь, а скорее следствие нарушения нормальных процессов обмена клеток кожи головы. Обычно этот процесс проходит незаметно и не вызывает проблем. Но если он ускоряется, то появляется перхоть. Исследования показали, что основные причины этого — действие определенных видов грибков и нарушение микробного равновесия на коже головы. Поэтому для борьбы с перхотью нужно использовать шампуни из аптечного сегмента, которые направлены на устранение причин этой проблемы.
Такие шампуни должны учитывать причину появления перхоти, тип волос и кожи головы, контролировать выработку себума, оказывать противовоспалительное действие и делать волосы гладкими и блестящими. Они также должны хорошо смываться водой и пениться, пишет RuNews24.Ru.
В составе эффективных шампуней от перхоти можно найти такие противогрибковые компоненты, как пиритион цинка, клотримазол, кетоконазол и амикрозол. Также они содержат другие активные компоненты, которые придают гладкость, блеск волосам и контролируют выработку кожного сала. При дерматитах кожи головы лучше обратиться к врачу для выбора подходящего шампуня.
Кроме заболеваний, появлению перхоти способствуют и другие факторы, такие как частое окрашивание волос, использование химических средств укладки без защиты, неправильный выбор уходовой косметики и дефицит некоторых витаминов и минералов.
При выборе шампуня очень важно избегать наличия лаурил сульфата натрия и лаурет сульфата натрия, так как эти компоненты могут вызывать сухость кожи головы, раздражение и перхоть. Обратите внимание на упаковку, производители часто указывают отсутствие сульфатов в составе.
Лекарственные шампуни, которые можно приобрести в аптеке, являются более эффективными средствами для борьбы с перхотью. Шампуни из магазина, хотя и широко рекламируются, имеют низкую концентрацию активных веществ и не обеспечивают стойкого результата. Поэтому лучше выбирать шампуни из аптечного сегмента и следовать инструкции по их использованию.