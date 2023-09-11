На что обратить внимание при выборе шампуня от перхоти

Проблема перхоти — распространенная проблема с кожей головы, которая может возникать у всех: и у мужчин, и у женщин в любом возрасте. Осенью и зимой она становится особенно актуальной. Шампуни являются первой линией защиты от этой проблемы. Но как выбрать действительно эффективный шампунь?