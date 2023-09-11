Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом

Реконструкция парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом подходит к концу

Реконструкция нового парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом завершиться до конца сентября. Подрядчик уже выложил все дорожки плиткой. Установил лавочки. Рядом с лавочками уже стоят мусорные урны. Также уже готовы несколько детских площадок, в том числе для самых маленьких посетителей парка.

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