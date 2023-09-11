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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Реконструкция парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом подходит к концу

Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом

11 сентября 2023, 11:55
Фото: tagilcity.ru

Реконструкция парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом подходит к концу

Реконструкция нового парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом завершиться до конца сентября. Подрядчик уже выложил все дорожки плиткой. Установил лавочки. Рядом с лавочками уже стоят мусорные урны. Также уже готовы несколько детских площадок, в том числе для самых маленьких посетителей парка.

Помимо этого, подрядчик уже заменил всю проводку, поменял уличное освещение и поставил новые ограждения и отреставрировал памятник. На детских площадках, кроме покрытия, также установлены новые качели и другие малые архитектурные формы. Местные жители уже успели оценить масштаб изменений нового парка.

Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом
Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом
Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом
Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом
Новый парк в Черноисточинске по Нижним Тагилом
Фото: tagilcity.ru
Парк заметно преобразился. Заиграл новыми красками. Сюда уже ходят молодые мамы с детьми погулять и поиграть на детских площадках. Мы довольны. Приятно, когда налоги тратятся на правильные дела, — делится впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Ирина, жительница Черноисточинска.

Напомним, что администрация Горноуральского городского округа заключила договор с подрядчиком на реконструкцию парка в Черноисточинске. Сумма контракта — 16, 7 млн рублей. Подрядной организацией стало ООО «Уралстрой-НТ». Работы по плану должны завершиться до конца сентября.

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