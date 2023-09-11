Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Помимо этого, подрядчик уже заменил всю проводку, поменял уличное освещение и поставил новые ограждения и отреставрировал памятник. На детских площадках, кроме покрытия, также установлены новые качели и другие малые архитектурные формы. Местные жители уже успели оценить масштаб изменений нового парка.
Парк заметно преобразился. Заиграл новыми красками. Сюда уже ходят молодые мамы с детьми погулять и поиграть на детских площадках. Мы довольны. Приятно, когда налоги тратятся на правильные дела, — делится впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Ирина, жительница Черноисточинска.
Напомним, что администрация Горноуральского городского округа заключила договор с подрядчиком на реконструкцию парка в Черноисточинске. Сумма контракта — 16, 7 млн рублей. Подрядной организацией стало ООО «Уралстрой-НТ». Работы по плану должны завершиться до конца сентября.