Общественник в Екатеринбурге поскандалил с соседями из-за шума у подъезда

Девушка, которая оказалась одной из участников конфликта, пожаловалась на то, что общественный деятель ездит по тротуарам и на детской площадке на своей иномарке, употребляет алкогольные напитки, а также в ответ на замечания окружающих он бросается с кулаками и угрозами.