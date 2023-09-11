Общественник в Екатеринбурге поскандалил с соседями из-за шума у подъезда

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Как рассказал общественник, пара вела себя шумно, употребляла алкоголь и курила, находясь возле подъезда. В ответ на его замечание они стали оскорблять соседа, при этом нецензурно выражаясь, пишет Е1.
Девушка, которая оказалась одной из участников конфликта, пожаловалась на то, что общественный деятель ездит по тротуарам и на детской площадке на своей иномарке, употребляет алкогольные напитки, а также в ответ на замечания окружающих он бросается с кулаками и угрозами.
Кроме того, девушка уточнила, что вместе со своим парнем они обратились в полицию насчет общественника, чтобы узнать, законно ли он получил права на вождение.
Напомним, в Артемовском устроили драку две местные жительницы около ночного клуба. Мужчины вокруг снимали потасовку на видео. По какой причине женщины подрались — неизвестно.