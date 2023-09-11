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Общественник в Екатеринбурге поскандалил с соседями из-за шума у подъезда

Общественник в Екатеринбурге поскандалил с соседями из-за шума у подъезда

11 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге общественный деятель разругался с молодой парой из-за их шумного поведения около подъезда.

Как рассказал общественник, пара вела себя шумно, употребляла алкоголь и курила, находясь возле подъезда. В ответ на его замечание они стали оскорблять соседа, при этом нецензурно выражаясь, пишет Е1.

Девушка, которая оказалась одной из участников конфликта, пожаловалась на то, что общественный деятель ездит по тротуарам и на детской площадке на своей иномарке, употребляет алкогольные напитки, а также в ответ на замечания окружающих он бросается с кулаками и угрозами.

Кроме того, девушка уточнила, что вместе со своим парнем они обратились в полицию насчет общественника, чтобы узнать, законно ли он получил права на вождение.

Напомним, в Артемовском устроили драку две местные жительницы около ночного клуба. Мужчины вокруг снимали потасовку на видео. По какой причине женщины подрались — неизвестно.

Драку за одобрение мужчин устроили жительницы Артемовского
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