Охранник скрутил пьяного посетителя ТРЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
Из-за того, что посетитель был в нетрезвом состоянии, охранник отказывался пускать его в торговый центр. Екатеринбуржец стал оказывать сопротивление, пишет Е1.
Тогда охранник скрутил мужчину и повалил его на пол. Сотрудников полиции при этом вызывать не стали, а отправили дебошира домой.
Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устроили потасовку в кафе ТЦ «Свердловский». Один из посетителей взял с раздачи еду и не стал ее оплачивать. Другой возмутился и набросился на него. Мужчины стали драться.