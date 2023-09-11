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Охранник скрутил пьяного посетителя ТРЦ в Екатеринбурге

Охранник скрутил пьяного посетителя ТРЦ в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 06:47
Фото: 1MI
В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге охранник задержал и скрутил пьяного мужчину, который намеревался зайти внутрь.

Из-за того, что посетитель был в нетрезвом состоянии, охранник отказывался пускать его в торговый центр. Екатеринбуржец стал оказывать сопротивление, пишет Е1.

Тогда охранник скрутил мужчину и повалил его на пол. Сотрудников полиции при этом вызывать не стали, а отправили дебошира домой.

Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устроили потасовку в кафе ТЦ «Свердловский». Один из посетителей взял с раздачи еду и не стал ее оплачивать. Другой возмутился и набросился на него. Мужчины стали драться.

С мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за еды
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#Происшествия#Торговый центр#Охранник#Нетрезвый мужчина#Дебошир#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич#Елизавета Зиборова#ТРЦ#Инцидент#Посетитель#Гринвич
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