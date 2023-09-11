Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

Первоочередно отопление появится в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. А согласно сервисам с прогнозом погоды, в ближайшие три недели температура в Екатеринбурге не будет опускаться ниже +16 градусов. Такая погода будет стоять днем.