Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В администрации отметили, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. В «Екатеринбургской теплосетевой компании» рассказали о графике подключений, пишет Ура.ру.
Первый этап подключения пройдет до 20 сентября. ЕТК подключит Заречный и Академический районы, Юго-Запад, Центр, Сортировку, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш и Вторчермет.
Второй этап запланирован с 21 по 29 сентября. Отопление включат на улицах Соболева и Муранова, Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Р. Люксембург. А. Бычковой, Байкальской, Есенина, Хрустальной, Сибирском тракте, Красноармейской и ряде других.
Первоочередно отопление появится в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. А согласно сервисам с прогнозом погоды, в ближайшие три недели температура в Екатеринбурге не будет опускаться ниже +16 градусов. Такая погода будет стоять днем.