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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Мэр города Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому батареи в квартирах горожан начнут включать с 11 сентября.

В администрации отметили, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. В «Екатеринбургской теплосетевой компании» рассказали о графике подключений, пишет Ура.ру.

Первый этап подключения пройдет до 20 сентября. ЕТК подключит Заречный и Академический районы, Юго-Запад, Центр, Сортировку, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш и Вторчермет.

Второй этап запланирован с 21 по 29 сентября. Отопление включат на улицах Соболева и Муранова, Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Р. Люксембург. А. Бычковой, Байкальской, Есенина, Хрустальной, Сибирском тракте, Красноармейской и ряде других.

Первоочередно отопление появится в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. А согласно сервисам с прогнозом погоды, в ближайшие три недели температура в Екатеринбурге не будет опускаться ниже +16 градусов. Такая погода будет стоять днем.

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#Погода#Отопление#Отопительный сезон#График#Районы#Тепло#Батареи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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