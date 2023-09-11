tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Пандусы для инвалидов построят в четырех домах Нижнего Тагила

Пандусы для инвалидов построят в четырех домах Нижнего Тагила

11 сентября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Пандусы для маломобильных граждан оборудуют в четырех многоквартирных домах Нижнего Тагила. На это выделено 1,8 миллиона рублей.

Также проектом предусмотрен ремонт крылец на улицах Днепровская, 8, Газетная, 54, Калинина, 117 и Черноисточинском шоссе, 56. Работы строители должны окончить в течение 30 дней с даты подписания контракта. Гарантия на них и применяемые материалы составит три года.

Подрядчик может привлекать субподрядные организации. При необходимости демонтажа металлических ограждений жилых домов, металлолом должен быть передан в управляющую компанию. Перед сдачей объекта необходимо провести послестроительную уборку участков.

Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Узнать подробнее
Читайте также:
Все из-за тряпочки: названы причины затопления общества инвалидов на Вагонке в ТагилеВ жестоком обращении с сыном-инвалидом обвинила воспитателя мать в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Инвалиды#Пандус#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
9 сентября, 16:06
Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Вчера, 07:12
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22