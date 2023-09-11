Пандусы для инвалидов построят в четырех домах Нижнего Тагила

Также проектом предусмотрен ремонт крылец на улицах Днепровская, 8, Газетная, 54, Калинина, 117 и Черноисточинском шоссе, 56. Работы строители должны окончить в течение 30 дней с даты подписания контракта. Гарантия на них и применяемые материалы составит три года.