Пандусы для инвалидов построят в четырех домах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Также проектом предусмотрен ремонт крылец на улицах Днепровская, 8, Газетная, 54, Калинина, 117 и Черноисточинском шоссе, 56. Работы строители должны окончить в течение 30 дней с даты подписания контракта. Гарантия на них и применяемые материалы составит три года.
Подрядчик может привлекать субподрядные организации. При необходимости демонтажа металлических ограждений жилых домов, металлолом должен быть передан в управляющую компанию. Перед сдачей объекта необходимо провести послестроительную уборку участков.