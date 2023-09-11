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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Под Талицей мужчина дал взятку для получения прав для вождения трактора

Под Талицей мужчина дал взятку для получения прав для вождения трактора

11 сентября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Под Талицей житель села Белоярское дал взятку за получение водительских прав для вождения трактора.

Известно, что получение прав без экзамена мужчина оценил в 27 тысяч рублей. Деньги он передал главному специалисту инспекции Шатровского района отдела регистрации техники.

Средства предназначались за получение водительского удостоверения для возможности управления тракторами и самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Удостоверение тракториста-машиниста не было получено в связи с пресечением правоохранителями преступной группы, берущей взятки. Взяткодателю назначили штраф — 35 тысяч рублей. Мужчина уже выплатил штраф.

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#Происшествия#Штраф#Взятка#Трактор#Водительские права#Талица#Дарья Сорокина
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