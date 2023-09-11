Под Талицей мужчина дал взятку для получения прав для вождения трактора

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Известно, что получение прав без экзамена мужчина оценил в 27 тысяч рублей. Деньги он передал главному специалисту инспекции Шатровского района отдела регистрации техники.
Средства предназначались за получение водительского удостоверения для возможности управления тракторами и самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Удостоверение тракториста-машиниста не было получено в связи с пресечением правоохранителями преступной группы, берущей взятки. Взяткодателю назначили штраф — 35 тысяч рублей. Мужчина уже выплатил штраф.