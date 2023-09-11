Подростки обстреляли трамвай с людьми в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Повреждения получил трамвай №6. Очевидцы утверждают, что слышали четыре выстрела. Также пассажир видели подростков, которые отбегали от транспортного средства после произошедшего, пишет Е1.
Инцидент случился на остановке «Фармацевтический колледж». Трамвай был заполнен людьми. В момент выстрелов слышался женский визг, утверждают очевидцы.
Парни-подростки ушли под мост в сторону железной дороги, — добавили свидетели.
В МВД Екатеринбурга подтвердили факт произошедшего. Из чего стреляли злоумышленники и с какой целью, пока неизвестно.
Сейчас стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, проводят проверочные мероприятия. Отмечается, что водитель трамвая не стал обращаться в полицию.