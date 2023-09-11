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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Подростки обстреляли трамвай с людьми в Екатеринбурге

Подростки обстреляли трамвай с людьми в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Переполненный людьми трамвай обстреляли подростки из Екатеринбурга. Это произошло в вечернее время 10 сентября.

Повреждения получил трамвай №6. Очевидцы утверждают, что слышали четыре выстрела. Также пассажир видели подростков, которые отбегали от транспортного средства после произошедшего, пишет Е1.

Инцидент случился на остановке «Фармацевтический колледж». Трамвай был заполнен людьми. В момент выстрелов слышался женский визг, утверждают очевидцы.

Парни-подростки ушли под мост в сторону железной дороги, — добавили свидетели.

В МВД Екатеринбурга подтвердили факт произошедшего. Из чего стреляли злоумышленники и с какой целью, пока неизвестно.

Сейчас стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, проводят проверочные мероприятия. Отмечается, что водитель трамвая не стал обращаться в полицию.

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#Происшествия#Подростки#Остановка#МВД#Трамвай#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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