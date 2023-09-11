Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Приезжие отмечают активную застройку Нижнего Тагила и то, как город сочетает в себе новые и полуразрушенные здания.
До этого года в Тагиле я практически не была — ездила только в командировку на международную выставку вооружений, которая располагалась за чертой города. Ну что можно сказать, если не избитую фразу «Тагил — город контрастов»? Прямо в центре есть и красивые постройки, и что-то полуразрушенное, — пишет Анна на сайте отзывов о путешествиях.
Для кого-то этот аспект не стал столь романтичным:
Заброшена часть домов и скверов, даже в центре. Но одно дело небольшие частные домишки, и другое, когда стоят заброшенные остовы. Это уже как-то вызывает не умиление, а досаду, — говорит пользователь с ником Рыжик.
В целом приезжие понимают, что Нижний Тагил — старинный город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.
— Много старинных объектов, хорошие музеи, прекрасный театр.
— На улице Уральской — вот где в полной мере ощущаешь возраст города!
Наверное, нельзя обойти стороной тех, кто вернулся в Нижний Тагил спустя много лет. Им определенно есть, что сравнить. Главный тезис таких отзывов — город сильно изменился.
Приехал в Тагил спустя 15 лет (после последнего посещения), город сильно изменился, дороги ровные, много ремонтов и старых зданий и уличного освещения, много строят новые микрорайоны, школы, сады, строят целые парки — «Народный», много настроили новых ресторанов, в том числе, на новой набережной «Тагильская Лагуна», — пишет человек с ником Мармакс.
Ольга Малышкина опубликовала пост о том, что она нашла повод вернуться в город своего детства и школьной юности.
45 лет разлуки — огромный срок! И город, конечно, изменился: во многом похорошел, прирос новыми районами, но так радостно было увидеть места, сохранившиеся в памяти, в почти прежнем виде. Жаль, что родная школа № 32 находится на капитальном ремонте, но зато деткам повезет прийти вскоре в прекрасную, когда-то казавшуюся нам лучшей, школу, — пишет гостья города.
Гость из Краснодара — пользователь с ником ShamixxMT — ехал целенаправленно до Нижнего Тагила два дня, поездом. Он уверяет, что это того стоило — безопасно и интересно. Естественно, свой путь мужчина начал с вокзала.
После того, как я вышел, я был приятно удивлён — город чистый, как и сам вокзал Нижнего Тагила. Затем я заселился в отель, где меня тепло приняли и за небольшие деньги — всего-навсего 2500 руб. за ночь. В отеле было очень уютно, тем более за такие деньги. Далее я решил посетить супермаркеты города — они были благоустроены, цены не завышенные (как во многих других городах). В городе даже есть трамваи, что тоже приятно удивило, — пишет турист.
Гость Нижнего Тагила прогулялся по Комсомольскому скверу, назвав его благоустроенным и пахнущим жизнью. «Так и хочется сесть, закрыть глаза и наслаждаться этой атмосферой». Затем турист оценил набережную, пляж, а также парк Бондина и Пионерский сквер. Инфраструктура центра города гостя порадовала. Далее он привел список достопримечательностей Нижнего Тагила, о которых ему известно.
Музей подносного промысла, Музей искусства изготовления и росписи жестяных подносов, Дом Черепановых, Демидовская дача, Музей в бывшей загородной усадьбе Павла Павловича Демидова, Музей бронетанковой техники, Верхний провиантский склад, Господский дом, Скорбященский монастырь, Женский монастырь Нижнетагильской епархии Русской православной церкви.
Семья из Екатеринбурга, приехавшая в гости к тагильским родственникам, решила за короткий срок объехать Нижний Тагил и оставить об этом отзыв. Среди прочего, автор отзыва Solo123 обратила внимание на жутко интересное место в Нижнем Тагиле.
Проезжали недалеко от знаменитой «Красной утки» — тюрьмы, а правильнее — исправительной колонии №13, для особых осужденных. Место знаменитое. Здесь когда-то сидел зять Брежнева. Фото колонии я не сделала. Это запрещено. На воротах висит огромный плакат-предупреждение. Впрочем, что там фотографировать? Внешне тюрьма как тюрьма, — пишет гостья города.
Гости часто обращают внимание на уникальные скульптуры Нижнего Тагила. Чаще других упоминают памятник Ленину.
Одна из основных тагильских достопримечательностей, о которой упоминает, пожалуй, каждый автор, — очень старый и очень небанальный памятник Ленину — на земном шаре, который, в свою очередь, водружен на горку из книг — ленинских трудов, — пишет пользователь Анна.
Отзыв уральских туристов, случайно найденный ВКонтакте, познакомил нас с информацией о том, что вокзал Нижнего Тагила — точная копия Магнитогорского.
Выходим мы, значит, в 6 утра из электрички в Нижнем Тагиле, и спросонья сначала немного теряемся: нижнетагильский вокзал — точная копия магнитогорского. Первый интересный факт заставил немного взгрустнуть, изначальный проект нынешнего магнитогорского вокзала был совсем другим, но в связи с окончанием сталинской эпохи так и не был реализован. Вместо него в 1962 году распахнул свои двери вокзал по типовому проекту в стиле советского классицизма. По такому же проекту и был построен через четыре года вокзал в Нижнем Тагиле, а кроме него ещё и в Целинограде, Барнауле и Новокузнецке, — пишет подписчик группы «Мы с Урала».
Из года в год приезжие отмечают «тяжелый» воздух Нижнего Тагила. Гости говорят о том, что дышать у нас — трудно.
«Искренне жаль людей которые там находятся и вынуждены дышать всеми этими выхлопами. Живя там я каждый вечер протирал подоконник от какой-то сажи, а утром эта сажа опять появлялась на нем».
Туристы знают об экологической обстановке и о ее влиянии на людей. Наблюдения совпадают с результатами замеров газоанализатором и на пунктах станции мониторинга атмосферного воздуха.
Мои первые впечатления. Нижний Тагил — промышленный город, в котором есть тяжелое производство, которое, несомненно, оказывает влияние на экологию местности. Если рассматривать город в совокупности, то промышленность там везде. Самая грязная часть города — Тагилстрой, — пишет Ирина.
Отзывы об экологии оставляют и те, кто провел в Нижнем Тагиле продолжительный период времени. «А насчет воздуха я не пошутила. Воздух действительно тяжелый, „промышленный“. В городе везде пахнет гарью, особенно в жаркую безветренную погоду».
Этот дым окутывает весь город. В городе есть возвышенность на которой раньше была смотровая пожарная вышка, когда туда забираешься, то открывается страшная картина на весь город в дыму, — пишет Strelok-stv.
Нижний Тагил объединил самые разные мнения от разных людей — честные и субъективные. Наш город имеет уникальную историю и достопримечательности, которые можно увидеть в самом центре. Омрачает настроение приезжих экология, а также другие характерные для любого города явления — мусор, разрушенные здания, пьяные граждане, о которых мы даже не стали отдельно упоминать.