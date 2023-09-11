Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле

Туристы написали честные отзывы после посещения Нижнего Тагила

«Город так изменился», «много старинных объектов», «экология страдает» — так в большинстве своем отзываются о Нижнем Тагиле туристы, а также те люди, кто не был здесь много лет. Чем еще запоминается Нижний Тагил — в материале TagilCity.ru.