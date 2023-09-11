Предприниматель огородил забором природный памятник в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По словам владелицы одной из близлежащих дач, забор портит вид природы. Теперь тропинка располагается за забором. Женщина уверена, что заборы нарушают маршруты, которые использовались годами. Также жительница отметила, что остатки декораций после окончания съемки сериала тоже остались за забором.
Территория сейчас называется «Загородный клуб „Ключ-Камень“». Она состоит из трех участков, которые имеют площадь 55 тысяч квадратных метров, пишет Е1.
По словам предпринимателя из Первоуральска Сергея Титова, которому принадлежат участки, территория огорожена, но калитка в заборе открыта. Вход при этом свободный. На данный момент, по словам мужчины, проводятся проверки Минприроды и природоохранной прокуратуры. Они дадут ответ, правомерно ли установлен забор.
В Министерство природы на базу пожаловалась еще одна женщина. Она заявила, что забор мешает свободному проходу. Также она добавила, что база не поддерживает состояние экологической тропы на скале. Однако Сергей Титов отмечает, что тропа была создана сотрудниками базы и они же за ней следят.