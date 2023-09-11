Предприниматель огородил забором природный памятник в Свердловской области

В Министерство природы на базу пожаловалась еще одна женщина. Она заявила, что забор мешает свободному проходу. Также она добавила, что база не поддерживает состояние экологической тропы на скале. Однако Сергей Титов отмечает, что тропа была создана сотрудниками базы и они же за ней следят.