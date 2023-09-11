Прокуратура требует пересмотра дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке Z

Уральцу грозило до пяти лет колонии по статье о хулиганстве (ст. 213 УК), но 9 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга снял с него уголовные обвинения, назначив ему штраф в 7000 рублей. В тот же день депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал это решение «плевком в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО», и заявил, что подал жалобу в Генпрокуратуру РФ. 10 августе в надзорном ведомстве анонсировали пересмотр уголовного дела — заседание назначено на 27 сентября.