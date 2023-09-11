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Прокуратура требует пересмотра дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке Z

Прокуратура требует пересмотра дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке Z

11 сентября 2023, 15:08
Фото: 1MI
Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела против местного жителя, обругавшего школьника из-за шапки с символом Z. Это следует из данных картотеки Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, сам инцидент произошел на улице Волгоградской в апреле этого года. Прохожий заметил на проходившем мимо подростке шапку с символикой российских военных и нецензурно прокомментировал увиденное в разговоре с другим мужчиной. Позднее выяснилось, что отец подростка участвует в СВО. Семья ребенка потребовала возбудить в отношении екатеринбуржца уголовное дело.

Уральцу грозило до пяти лет колонии по статье о хулиганстве (ст. 213 УК), но 9 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга снял с него уголовные обвинения, назначив ему штраф в 7000 рублей. В тот же день депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал это решение «плевком в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО», и заявил, что подал жалобу в Генпрокуратуру РФ. 10 августе в надзорном ведомстве анонсировали пересмотр уголовного дела — заседание назначено на 27 сентября.

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#Прокуратура#Уголовное дело#Скандал#Хулиганство#Екатеринбург#Григорий Орлов
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