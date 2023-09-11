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Дефицит рабочих и специалистов по продажам зафиксирован в Свердловской области

Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области

11 сентября 2023, 07:01
Фото: 1MI

Дефицит рабочих и специалистов по продажам зафиксирован в Свердловской области

Рекордное количество активных вакансий за последние два года появились в Свердловской области в августе. Их число составило почти 50 тысяч. Больше всего по региону отмечается нехватка рабочих и специалистов сферы продаж.

Согласно результатам исследования портала HH.RU, было размещено на 131% больше, чем в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года.

Самый большой спрос отмечается на рабочих (24% вакансий), специалистов в сфере продаж (23%), производства (18%), строительства и недвижимости (17%). Также спросом пользуются логисты, обслуживающий персонал, продавцы, административный персонал.

Напомним, в апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на промышленных предприятиях отмечается нехватка сотрудников. Тогда речь шла о 15 тысячах человек.

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#Экономика#Вакансия#Персонал#Вакансии#Ирина Кирилова
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