Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области

Дефицит рабочих и специалистов по продажам зафиксирован в Свердловской области

Рекордное количество активных вакансий за последние два года появились в Свердловской области в августе. Их число составило почти 50 тысяч. Больше всего по региону отмечается нехватка рабочих и специалистов сферы продаж.