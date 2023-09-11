Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Согласно результатам исследования портала HH.RU, было размещено на 131% больше, чем в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года.
Самый большой спрос отмечается на рабочих (24% вакансий), специалистов в сфере продаж (23%), производства (18%), строительства и недвижимости (17%). Также спросом пользуются логисты, обслуживающий персонал, продавцы, административный персонал.
Напомним, в апреле 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на промышленных предприятиях отмечается нехватка сотрудников. Тогда речь шла о 15 тысячах человек.