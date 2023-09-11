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РЭО: Сахалин лидирует по числу концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

РЭО: Сахалин лидирует по числу концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

11 сентября 2023, 16:01
Фото: piqsels.com
Наибольшее количество концессионных соглашений по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Дальневосточном федеральном округе подписала Сахалинская область. Об этом гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Начну с того, что Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области — прим.) не случайно у нас на сессии. Это лидер среди дальневосточных регионов по количеству концессионных соглашений и статусу их исполнения», — сообщил Денис Буцаев в своем выступлении в ходе сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». По данным Буцаева, всего подписали пять концессионных соглашений, из которых три крупнейшие договоренности в общей сложности покрывают все базовые целевые показатели региона не только на 2024-й, но и на 2030 год. Буцаев также подчеркнул, что на этапе совместной разработки подобного рода соглашений с коллегами из Газпромбанка и компанией «Ситиматик» РЭО по договоренности с губернатором получал возможность добиться решения задач, которые способствовали закрытию потребностей региона опережающими темпами. Об этом сообщает vostokmedia.com.

В данный момент идет интенсивная работа, связанная с проектированием объектов. Денис Буцаев указал, что в компании запланировали до конца 2023 года зайти в экспертизу с целью начать строительство уже в следующем году, принимая во внимание в значительной степени сжатые сроки.

Мера поддержки РЭО связана с финансированием проектов, заключенных в рамках концессионных и инвестиционных соглашений, путем применения средств, вырученных по итогам размещения облигаций РЭО, в объеме до 95% от всех вложений.

Стоит отметить, что сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» состоялась на полях Восточного экономического форума под эгидой Российского экологического оператора. ВЭФ-2023 проводится во Владивостоке в период с 10 по 13 сентября.

Напомним, основная задача РЭО связана с созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. К 2030 году поставлена цель выйти на уровень сортировки 100% объема ТКО и снизить на 50% ТКО, которые поступают на полигоны. Достижение подобных показателей возможно лишь в условиях построения экономики замкнутого цикла.

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