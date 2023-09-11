РЭО: Сахалин лидирует по числу концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

«Начну с того, что Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области — прим.) не случайно у нас на сессии. Это лидер среди дальневосточных регионов по количеству концессионных соглашений и статусу их исполнения», — сообщил Денис Буцаев в своем выступлении в ходе сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». По данным Буцаева, всего подписали пять концессионных соглашений, из которых три крупнейшие договоренности в общей сложности покрывают все базовые целевые показатели региона не только на 2024-й, но и на 2030 год. Буцаев также подчеркнул, что на этапе совместной разработки подобного рода соглашений с коллегами из Газпромбанка и компанией «Ситиматик» РЭО по договоренности с губернатором получал возможность добиться решения задач, которые способствовали закрытию потребностей региона опережающими темпами. Об этом сообщает vostokmedia.com.