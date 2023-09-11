РЭО: ЦФО, СЗФО, Урал лидируют по активности заключения концессий в сфере ТКО

«Дальневосточный округ находится немного ниже, чем остальные федеральные округа. В настоящий момент самыми активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский», — сообщил Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». Он также указал, что в РЭО фиксируют активность в Южном федеральном округе, где крупные концессии подписывают в Краснодарском крае. В рамках поручения президента идет выполнение проектов и в Крыму — по отдельной программе. В регионе уже стартовало строительство: введение в эксплуатацию объектов запланировано на 2024 год, затруднений с реализацией реформы не замечено.