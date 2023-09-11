РЭО: ЦФО, СЗФО, Урал лидируют по активности заключения концессий в сфере ТКО

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет gorod55.
«Дальневосточный округ находится немного ниже, чем остальные федеральные округа. В настоящий момент самыми активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский», — сообщил Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». Он также указал, что в РЭО фиксируют активность в Южном федеральном округе, где крупные концессии подписывают в Краснодарском крае. В рамках поручения президента идет выполнение проектов и в Крыму — по отдельной программе. В регионе уже стартовало строительство: введение в эксплуатацию объектов запланировано на 2024 год, затруднений с реализацией реформы не замечено.
В своем выступлении Буцаев затронул и тему выполнения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», в соответствии с которым в каждом из восьми федеральных округов будет построен экопромышленный парк. Все парки запроектированы и прошли экспертизу. Ожидается, что они могут быть запущены в эксплуатацию в 2024 году, а строительство ведут уже сегодня.
Среди приоритетов строительства генеральный директор РЭО назвал востребованность площадки у конкретных резидентов.
Известно, что в Дальневосточном федеральном округе экопромышленный парк развернет деятельность на территории Приморского края. В связи с этим Денис Буцаев признал, что реализация проекта немного задерживается из-за некоторых проблем с подбором резидентов. Гендиректор РЭО рассказал о договоренности провести встречу с утилизаторами всех субъектов округа, чтобы стимулировать их к принятию решений по размещению на площадке парка. В РЭО надеются, что Приморье не попадет в категорию регионов, где экопромышленные парки оказываются недозагруженными, подвел итог Денис Буцаев. Он добавил, что в отдельных регионах число заявок уже кратно превосходит возможности размещения.
Напомним, сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» проводилась при содействии Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке 10−13 сентября.