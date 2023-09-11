РЭО: В ДФО заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО

В рамках ВЭФ-2023 было заключено 16 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд рублей. Все 11 регионов ДФО подписали дорожные карты, что свидетельствует о готовности к сотрудничеству в этой области. Российский экологический оператор выступает в качестве ключевого финансового партнера по проектам инфраструктуры обращения с ТКО и готов финансировать до 95% затрат, несмотря на повышение ставки до 12%, пишет vostokmedia.com.