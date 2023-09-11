РЭО: В ДФО заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В рамках ВЭФ-2023 было заключено 16 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд рублей. Все 11 регионов ДФО подписали дорожные карты, что свидетельствует о готовности к сотрудничеству в этой области. Российский экологический оператор выступает в качестве ключевого финансового партнера по проектам инфраструктуры обращения с ТКО и готов финансировать до 95% затрат, несмотря на повышение ставки до 12%, пишет vostokmedia.com.
Денис Буцаев отметил, что на уровне правительства существует соглашение о том, что основную часть финансирования получает тот, кто первым входит в инвестиционную фазу проектов.
Позиция губернатора Магаданской области была отмечена главой РЭО как последовательная. Несмотря на определённые сложности, работы в регионе продолжаются. Инвестиционная фаза проектов в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнется в 2024 году, а в Якутии в 2024 году приступят к строительству объектов.