Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
С начала 2023 года Сбер профинансировал M&A сделок (слияние и поглощение — ред.) на сумму более 500 миллиардов рублей. Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования, — сказал Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов напомнил, что банк даже создал специальный коробочный продукт в этой сфере, чтобы сделать более доступными сделки слияния и поглощения для среднего бизнеса.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).