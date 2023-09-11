Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Анатолия Попова сообщает РИА Новости.

С начала 2023 года Сбер профинансировал M&A сделок (слияние и поглощение — ред.) на сумму более 500 миллиардов рублей. Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования, — сказал Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ. Попов напомнил, что банк даже создал специальный коробочный продукт в этой сфере, чтобы сделать более доступными сделки слияния и поглощения для среднего бизнеса.

VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).