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Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

11 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Анатолия Попова сообщает РИА Новости.
С начала 2023 года Сбер профинансировал M&A сделок (слияние и поглощение — ред.) на сумму более 500 миллиардов рублей. Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования, — сказал Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.

Попов напомнил, что банк даже создал специальный коробочный продукт в этой сфере, чтобы сделать более доступными сделки слияния и поглощения для среднего бизнеса.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

#Экономика#Бизнес#Россия#Форум#Сделка#Сбербанк#Сбер
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