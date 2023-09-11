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«Единая Россия» победила в ДЭГ на выборах в гордуму Екатеринбурга

Шесть партий вошли в гордуму Екатеринбурга по итогам выборов

11 сентября 2023, 03:35
Фото: 1MI

«Единая Россия» победила в ДЭГ на выборах в гордуму Екатеринбурга

Стали известны предварительные результаты голосования за кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга после того, как были обработаны протоколы УИК. Лидером оказалась партия «Единая Россия».

Так, партия «Единая Россия» набрала 41, 87% голосов (96 532 человек). За партию ЛДПР отдано 14, 60% (33 651 человек). На третьем месте оказалась партия КПРФ — за нее отдали 12, 36% (28 485 человек).

«Справедливая Россия — За правду» — было 11, 14% (25 677 человек), за партию «Яблоко» отдали 9, 24% (21 296 человек), а за партию «Новые люди» проголосовали 8,5% (19 591 человек).

Напомним, выборы проходили 9 и 10 сентября 2023 года. Избирателям можно было голосовать как традиционным способом на избирательных участках, так и электронно — при помощи ДЭГ.

Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%
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