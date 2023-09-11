Шесть партий вошли в гордуму Екатеринбурга по итогам выборов

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Так, партия «Единая Россия» набрала 41, 87% голосов (96 532 человек). За партию ЛДПР отдано 14, 60% (33 651 человек). На третьем месте оказалась партия КПРФ — за нее отдали 12, 36% (28 485 человек).
«Справедливая Россия — За правду» — было 11, 14% (25 677 человек), за партию «Яблоко» отдали 9, 24% (21 296 человек), а за партию «Новые люди» проголосовали 8,5% (19 591 человек).
Напомним, выборы проходили 9 и 10 сентября 2023 года. Избирателям можно было голосовать как традиционным способом на избирательных участках, так и электронно — при помощи ДЭГ.